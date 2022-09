Đại tá Đinh Văn Nơi giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Quảng Ninh

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký phát biểu chỉ đạo tại hội nghị (Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh).

Theo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2022 tại hội nghị trên, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã quán triệt, triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, chương trình công tác và chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về nhiệm vụ công tác công an năm 2022.

Ban Thường vụ, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã có sự chủ động, nỗ lực, quyết liệt trong công tác điều hành, chỉ đạo, đi sâu, bám sát cơ sở, nhất là thực hiện 3 giải pháp trọng tâm; phát huy vai trò nòng cốt, tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường chỉ đạo công tác an ninh trật tự, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội sau đại dịch Covid-19, bảo đảm an dân, an sinh xã hội.