Đại sứ Thái Xuân Dũng: Chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Séc thúc đẩy quan hệ hai nước lên tầm cao mới

Chuyến thăm của Thủ tướng Petr Fiala mang lại triển vọng thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam - Séc lên một tầm cao mới, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế - thương mại, đầu tư và quốc phòng. Séc hiện coi Việt Nam là một trong những thị trường quan trọng nhất ngoài Liên minh châu Âu (EU) về phát triển thương mại và đầu tư. Về quan hệ thương mại - đầu tư, tận dụng các lợi ích và ưu đãi mà Hiệp định Thương mại Tự do EU - Việt Nam (EVFTA) đem lại, quan hệ thương mại giữa hai nước trong năm 2022 tiếp tục tăng trưởng khả quan. Theo số liệu của Bộ Công thương Séc, tổng kim ngạch thương mại song phương năm 2022 đạt hơn 2,34 tỷ USD, tăng 12,5% so với số liệu cùng kỳ năm 2021 (2,08 tỷ USD).

Về đầu tư, theo số liệu của Cục Đầu tư Nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam, tính đến tháng 2/2023, Séc có 41 dự án đầu tư vào Việt Nam với tổng số vốn đăng ký đạt 92,38 triệu USD, đứng thứ 50 trong số 142 nước và vùng lãnh thổ có đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam. Các dự án đầu tư tiêu biểu của Séc vào Việt Nam tập trung vào lĩnh vực dịch vụ tài chính (Home Credit), sản xuất hàng tiêu dùng (Elmich), thiết bị điện (Hydra), bất động sản (chủ yếu là các công ty do kiều bào sở hữu) và sản xuất thiết bị cơ khí và vật liệu xây dựng. Tháng 10/2022, tập đoàn công nghiệp ô tô lớn nhất của Séc là Skoda đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư sản xuất và phân phối ô tô tại Việt Nam với tập đoàn Thành Công.

Đại sứ có thể chia sẻ về tình hình quan hệ hai nước trong tất cả các lĩnh vực, đặc biệt về kinh tế, thương mại? Có ý kiến cho rằng Việt Nam và Séc có cơ cấu kinh tế mang tính bổ sung cho nhau, kim ngạch thương mại hai chiều liên tục tăng trưởng, song chưa tương xứng với tiềm năng hợp tác. Chuyến thăm của Thủ tướng Fiala sẽ có tác động như thế nào đối với vấn đề này?

- Về quan hệ thương mại - đầu tư, tận dụng các lợi ích và ưu đãi mà EVFTA đem lại, kim ngạch thương mại hai nước liên tục tăng trưởng qua các năm, cụ thể năm 2020 tăng 22% so với năm 2019, năm 2021 tăng 32,5% so với 2020, năm 2022 tăng 12,5% so với 2021, tuy nhiên vẫn chưa tương xứng với tiềm năng hợp tác. Việt Nam nhập khẩu từ Séc các mặt hàng máy móc, thiết bị, tân dược, hóa chất..., trong khi các nhóm hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sang EU nói chung, Séc nói riêng là giày dép, dệt may, cà phê, đồ gỗ, thủy sản, hàng tiêu dùng công nghiệp...