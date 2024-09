Đại sứ quán Việt Nam tiếp tục khuyến cáo công dân rời Lebanon

Tối 26/9 (giờ Việt Nam), Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập kiêm nhiệm Lebanon tiếp tục đề nghị công dân Việt Nam đang sinh sống và làm việc ở Lebanon rời khỏi quốc gia này. Sau khuyến cáo ngày 23/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập kiêm nhiệm Lebanon tiếp tục đề nghị công dân Việt Nam rời khỏi Lebanon. Đại sứ quán cho biết, hiện nay nhiều hãng hàng không tạm dừng các chuyến bay đến/đi Beirut (Lebanon) như Flydubai, Etihad, Qatar Airways, EgyptAir, Lufthansa, British Airways… Nhiều nước đã yêu cầu công dân rời khỏi ngay lập tức hoặc không đi Lebanon như Mỹ, Australia, Anh, Ai Cập… Đại sứ quán cho biết, các bên liên quan tiếp tục có những lời lẽ và động thái cứng rắn, cả trên các phương tiện truyền thông và trên thực địa. Với công dân Việt Nam đang dự định đến Lebanon, Đại sứ quán tiếp tục nhấn mạnh đề nghị dừng/hủy chuyến đi. Hiện trường sau vụ không kích của Israel vào Beirut, Lebanon. Ảnh: New York Times Với trường hợp không thể rời khỏi Lebanon vì lý do bất khả kháng, Đại sứ quán nhắc lại đề nghị công dân cần nâng cao cảnh giác, theo dõi phương tiện thông tin đại chúng ở sở tại. Công dân hạn chế tối đa tụ tập nơi đông người và tuyệt đối không đến gần khu vực phía nam thủ đô Beirut, khu vực phía nam gần biên giới với Israel và khu vực phía bắc và đông (thung lũng Beeka) gần biên giới với Syria. Theo thông tin từ Đại sứ quán, hiện có 13 công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại Lebanon, và bà con trong cộng đồng người Việt tại Lebanon hiện vẫn an toàn. Công dân cần chuẩn bị sẵn sàng lương thực, thuốc men dự phòng tại nơi ở, đề phòng tình huống xấu. Trong trường hợp khẩn cấp cần hỗ trợ, đề nghị công dân liên lạc ngay với Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập kiêm nhiệm Lebanon hoặc Văn phòng Lãnh sự Danh dự Việt Nam tại Lebanon. Đường dây nóng: Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập: +20 102 613 9869; Văn phòng Lãnh sự Danh dự Việt Nam tại Lebanon: +961 70 229 300; Tổng đài Bảo hộ công dân +84 981 84 84 84. Căng thẳng ở Trung Đông tuần qua leo thang nghiêm trọng với hàng loạt sự kiện gây thương vong lớn. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 25/9 nhóm họp khẩn về căng thẳng ở Trung Đông. Các quốc gia Arab, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) ngày 25/9 đã ra tuyên bố chung kêu gọi một "lệnh ngừng bắn tạm thời" tại Lebanon. Tuyên bố chung đã nhận được sự tán thành của EU, Mỹ, Australia, Canada, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản, Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) và Qatar.