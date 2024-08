Đại sứ quán Việt Nam tại Israel khuyến cáo công dân hạn chế đến nơi đông người

Đồng thời, cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Israel hạn chế đến các khu vực đông người, các khu vực không bảo đảm an ninh, an toàn, các khu vực có nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công của các lực lượng vào Israel.

Cộng đồng cần tuân thủ nghiêm các quy định và hướng dẫn về các biện pháp bảo vệ an ninh an toàn của chính quyền sở tại; chủ động lên các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh an toàn cho bản thân và thân nhân trong bối cảnh chiến tranh hiện nay; thường xuyên giữ liên hệ và thông tin tình hình với đầu mối Đại sứ quán đề phòng trường hợp khẩn cấp, cần sự hỗ trợ.