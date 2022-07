Đại sứ Pháp tại Việt Nam đánh giá cao việc Quang Hải sang Ligue 2

Giới thiệu về VTVCab, Chủ tịch Hoàng Ngọc Huấn cũng chia sẻ VTVcab đã sở hữu nhiều bản quyền bóng đá quốc tế đỉnh cao, trong đó có Ligue 1 và Ligue 2.

Người hâm mộ bóng đá Việt có thể dõi theo từng hoạt động của Quang Hải và Pau FC tại Ligue 2. Ngoài việc có bản quyền trực tiếp các trận đấu của Quang Hải và Pau FC, VTVcab cũng có kế hoạch cử phóng viên và ekip sản xuất sang Pháp để đồng hành cùng giải đấu cũng như cập nhật những thông tin tức thời về mọi diễn biến thi đấu và cuộc sống của Quang Hải tại Pháp.

Mới đây, VTVcab đã chính thức công bố sở hữu bản quyền toàn bộ các trận đấu của Pau FC tại Ligue 2 trong 2 mùa giải (2022-23 và 2023-24). Các trận đấu sẽ có trên hệ sinh thái thể thao VTVcab ️gồm: Các kênh ON Football, ON Sports, ON Sports News, ON Sports+; ứng dụng ON Sports TV, VTVcab ON và các kênh mạng xã hội của On Sports.