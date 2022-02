Đại sứ Israel tại Việt Nam hát 'Ngày Tết Quê Em' bằng tiếng Việt

Mới đây, khi nhiều người còn đang chuẩn bị đón năm mới thì một sản phẩm âm nhạc hơi quen tai được ra mắt mang tên Ngày Tết Quê Em, đáng chú ý đây là do chính Đại sứ Israel tại Việt Nam - ngài Nadav Eshcar trình bày lại, ca khúc được xem như là giai điệu báo hiệu một mùa Tết lại đến, gắn liền với ngày tết Việt Nam do cố nhạc sĩ Từ Huy sáng tác.



Ngài Đại sứ Israel tại Việt Nam - Nadav Eshcar



Đại sứ Israel tại Việt Nam hát Ngày Tết Quê Em

Được biết, sáng 28/1/2022, trang Facebook của Đại sứ Israel tại Việt Nam đã đăng video Đại sứ Nadav Eshcar cùng tài xế hát bài Ngày Tết Quê Em bằng tiếng Việt, mừng xuân Nhâm Dần 2022. Ngay lập tức nhận được lời khen từ phía netizen, nhiều người tỏ ra vô cùng thích thú, xen lẫn tự hào.