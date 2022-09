Đại Nghĩa - Võ Tấn Phát gặp nhau làm ngơ

Biểu cảm "lạnh tanh" gây chú ý của cặp sao nam từng rất "thân thiết".



Một số hình ảnh khác của cặp đôi tạm đám cưới đồng nghiệp.

Clip: Đại Nghĩa - Võ Tấn Phát bơ nhau tại đám cưới đồng nghiệp (Nguồn: Saovbiz).

Cuối tháng 5/2022, tin đồn Võ Tấn Phát và Đại Nghĩa rạn nứt tình cảm râm ran cõi mạng. Nguyên nhân xuất phát từ chia sẻ đầy ẩn ý của cả hai trên MXH.

Trong khi Võ Tấn Phát viết: "Hạnh phúc nhé", đính kèm biểu tượng trái tim đen, Đại Nghĩa đăng ảnh bản thân cùng chia sẻ như nhắn nhủ ai đó: "Từng lời đã hứa nay chẳng thể giữ nữa, đành phải nhờ người khác gánh vác".