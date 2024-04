Đại lý Honda vắng khách nhưng SH vẫn chênh giá hơn chục triệu đồng

Honda SH vẫn là dòng xe bị chênh giá cao nhất. Ảnh: Chí Tâm

Tại một Honda Head khác ở Quận 11, phóng viên ghi nhận mức giá được đại lý bán ra (chưa gồm biển số) chỉ chênh lệch 500.000 đồng đến 1 triệu đồng so với Head ở Gò Vấp. Cụ thể, Honda SH 125 có giá dao động từ 81-92 triệu đồng, chênh 7,1-8 triệu đồng tuỳ phiên bản, SH Mode có giá từ 64-72,3 triệu đồng, chênh 6-8,9 triệu đồng so với giá niêm yết từ 57,13-63,3 triệu đồng.

Việc các Head bán nhiều dòng xe máy chênh giá so với giá đề xuất của Honda Việt Nam không phải là chuyện mới, người tiêu dùng cũng đã nhiều lần phản ánh sự bất cập này nhưng Honda Việt Nam vẫn không can thiệp được vào mức giá mà các đại lý bán cho khách hàng. Hãng này nhiều lần trả lời rằng, chính sách bán hàng của Honda Việt Nam và các đại lý là quan hệ đối tác, giá niêm yết của hãng chỉ là giá đề xuất. Nghĩa là, việc các đại lý tăng hay giảm giá theo cung- cầu thị trường là quyền của các đại lý, Honda Việt Nam không can thiệp.