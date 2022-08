Đài Loan thu hồi lô mì Omachi nhập từ Việt Nam

Ngoài ra, nhiều loại nông sản nhập khẩu từ Trung Quốc, Nhật Bản, Canada, Chile và các nước khác bị phát hiện có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật đều bị thu hồi để tiêu hủy.

Ngày 24/8, trao đổi với Zing, đại diện Tập đoàn Masan cho biết sáng nay, thị trường xuất hiện thông tin sản phẩm mì Omachi do công ty Qianyu Co., Ltd nhập khẩu vào thị trường Đài Loan bị thu hồi để tiêu hủy do không đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn của nước này.

Ngay sau khi nhận được thông tin này, Masan Consumer đã lập tức tiến hành các bước xác minh thông tin về sự việc. Kết quả ban đầu cho thấy, Masan Consumer không bán hoặc xuất khẩu sản phẩm mì Omachi cho Nhà nhập khẩu Qianyu Co., Ltd, có trụ sở tại Đài Loan.