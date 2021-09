Đài KBS và câu chuyện cười ra nước mắt: Cấm sóng bài nào, bài đó thành hit lớn!

Đài KBS vẫn được biết đến là "huyền thoại cấm sóng" ở K-pop. Lý do bởi khi một ca khúc mới phát hành muốn được phát sóng ở KBS thì phải qua được vòng kiểm duyệt cực gắt gao của nhà đài này. Đài KBS thường sẽ có những lý do rất chính đáng như ca từ không phù hợp với người xem, lyric bài hát có nhắc đến tên các thương hiệu. Tuy nhiên cũng không ít ca khúc bị cấm vì nhiều lý do lãng xẹt.

Bị cấm sóng đồng nghĩa với việc những ca khúc này không được phát trên những chương trình âm nhạc, radio và đặc biệt là không được quảng bá trên sân khấu Music Bank. Nếu muốn KBS bỏ lệnh cấm, nghệ sĩ sẽ bắt buộc phải thay đổi lời bài hát. Đặc biệt, KBS thường "vuốt mặt" mà không cần "nể mũi". Dù nghệ sĩ nổi tiếng đến đâu, thuộc công ty nào cũng có thể bị cấm sóng. Tuy nhiên, hài hước ở chỗ, những ca khúc từng bị KBS "tuýt còi" lại thường trở thành hit bất chấp việc có được lên sóng hay không.

BTS

Album "Love Yourself: Her" của BTS làm mưa làm gió ở các BXH trong nước lẫn quốc tế nhưng lại bị KBS cấm cửa những 4 ca khúc là: "Pied Piper", "Go Go" và 2 hidden track "Skit: Hesitation & Fear" và "Sea".

Album "Love Yourself: Her" của BTs có đến 4 ca khúc bị KBS cấm phát sóng

KBS cho rằng những ca khúc trên của BTS không phù hợp để phát sóng. "Pied Piper" có nhắc đến hai thương hiệu lớn là Twitter và V Live. "Go Go" và "Sea" thì có từ ngữ không phù hợp. KBS khằng định nội dung không lành mạnh có trong bài hát đã vi phạm quy định của nhà đài.

Bất chấp lệnh cấm của KBS, cả 4 ca khúc của BTS vẫn rất nổi tiếng. Album này của nhóm gây được tiếng vang lớn trong cộng đồng fan K-pop quốc tế, đưa tên tuổi BTS trở thành boygroup hàng đầu.