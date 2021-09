Đại hội Thể thao Indonesia: từ nỗ lực kiểm soát Covid-19 đến ổn định an ninh

Hiện nay các cơ sở hạ tầng chuẩn bị cho giải thi đấu thể thao từ Sân vận động Lukas Enembe ở quận Jayapura với sức chứa 40.000 khán giả được xây theo tiêu chuẩn của Liên đoàn Bóng đá Quốc tế (FIFA), sân bóng rổ, bóng chuyền và bơi lội đều đang trong giai đoạn hoàn thiện. Tuy nhiên, ngoài các hạng mục thể thao, tỉnh Papua đang xây dựng thêm các khu vực cách ly và tiêm chủng vaccine Covid-19.

Khẩn trương hoàn thiện khu phức hợp thể thao tại Papua. Nguồn : Kompas

Tăng cường an ninh tổng thể trước các cuộc nổi dậy

Khi tổ chức các trận đấu ở Papua, tình hình an ninh tổng thể là một vấn đề được đặc biệt quan tâm. Trong cuộc họp với Bộ trưởng Điều phối các vấn đề Chính trị, Pháp lý và An ninh Indonesia - ông Mahfud MD ngày 10/9, người đứng đầu quân đội Papua - Thiếu tướng Ignatius Yogo Triyono cho biết sẽ tăng cường các biện pháp an ninh từ ngày 18/9 đến ngày 18/10.