Đại hội thể thao Indonesia diễn ra bất chấp Covid-19 và nổi loạn

Giám đốc Cơ quan Chống Khủng bố Quốc gia Indonesia, ông Boy Rafli Amar bày tỏ sự lạc quan rằng các trận đấu sẽ diễn ra mà không xảy ra sự cố bởi quân đội và cảnh sát đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa an ninh cần thiết. Hơn 21.000 cảnh sát và binh lính đã được “triển khai để ngăn chặn” các hành vi gây rối an ninh và trật tự công cộng trong khi lực lượng nổi dậy của phe ly khai đã "bị đuổi xa hàng trăm kilomet". Các trận đấu sẽ được tổ chức ở khu vực được đảm bảo an ninh. Tuy nhiên, cuộc nổi dậy của phe ly khai đã âm ỉ trong nhiều thập kỷ ở khu vực Papua và bạo lực đã gia tăng trong ba năm qua ở tỉnh Papua và Tây Papua, cũng như nửa phía tây của Đảo New Guinea.

Vào tháng 9, những kẻ tình nghi nổi dậy đã phóng hỏa các tòa nhà công cộng, bao gồm một phòng khám sức khỏe và một trường tiểu học ở quận Kiwirok, sau khi lực lượng an ninh tiêu diệt một phần tử nổi dậy trong một cuộc đấu súng. Một y tá, cảnh sát và một binh sĩ đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ với phiến quân.