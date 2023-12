Đại gia xăng dầu trong vụ bắt ông Lê Đức Thọ cầm cố 33 triệu lít dầu ở BIDV

Ngày 11/8, Bộ Công Thương đã ban hành quyết định số 2081/QĐ-BCT thu hồi Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu của Xuyên Việt Oil.

Quyết định này được đưa ra trên cơ sở kết quả kiểm tra đối với Công ty Xuyên Việt Oil và trên cơ sở xem xét tình tiết tăng nặng việc công ty không khắc phục được các vi phạm sau thanh tra năm 2022 và vi phạm nhiều lần quy định về Quỹ Bình ổn giá theo phản ánh từ Bộ Tài chính.

Ngày 8/9, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an (A09) khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí", xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức liên quan.

Cơ quan an ninh điều tra cũng ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam hai bà: Mai Thị Hồng Hạnh - Giám đốc Xuyên Việt Oil; Nguyễn Thị Như Phương - Phó giám đốc Xuyên Việt Oil.

Cả hai lãnh đạo của Công ty Xuyên Việt Oil bị điều tra về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Mới đây, Cục Thuế TP.HCM thông tin Xuyên Việt Oil đang nợ thuế với số tiền hơn 1.500 tỷ đồng.

Hiện hàng trăm tỷ đồng Quỹ bình ổn giá xăng dầu của doanh nghiệp xăng dầu này cũng chưa thể thu hồi về ngân sách.