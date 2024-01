Đại gia thích trồng 5 cây cảnh độc lạ, bá đạo, không chỉ chiêu may, phát lộc còn trấn trạch, giữ nhà

Cây cảnh này là một loại cây thân thảo mọng nước lâu năm, chịu được hạn hán và cằn cỗi. Cây thích môi trường phát triển ấm áp và đầy nắng.

Bạn không cần quá chăm chỉ tưới nước. Quá chăm chỉ có thể khiến quả cầu bị thối. Thông thường, đợi đến khi đất khô hoàn toàn hãy tưới nước và tránh để bầu đất bị ướt quá lâu.

Cây cảnh này có thể sống tốt trong đất thịt pha cát tơi xốp, màu mỡ, có khả năng thấm nước tốt, thuận lợi cho sự phát triển. Khi cây cảnh trưởng thành đến độ nhất định sẽ nở hoa trên "đỉnh đầu", hoa nở từ tháng 6 đến tháng 10.



Đây là cây cảnh cho trái giống như lòng bàn tay người, thoạt nhìn có vẻ kỳ dị, nhưng lại được rất nhiều người ưa thích trồng trong nhà, ngắm lá, xem quả. Ảnh minh họa Toutiao

4. Cây cảnh: Phật thủ

Phật thủ (tên khoa học là "Citrus medica var. Sarcodactylis và tên tiếng Anh là Buddha's hand cũng có nghĩa là "Tay phật".

Quả phật thủ có hương thơm thanh thoát, theo phong thủy, cây cảnh phật thủ có thể trừ tà, giữ cho ngôi nhà được an toàn và mang đến may mắn, tốt lành cho gia chủ, đón quý nhân, mang đến tài lộc.



Cây cảnh này có sức sống rất mạnh, dễ chăm sóc, chịu hạn rất tốt và không cần tưới nước thường xuyên. Ảnh minh họa Min.news

Cây cảnh phật thủ được xem như là biểu tượng của bàn tay phật, ôm ấp và bảo bọc họ tránh khỏi tà ma, mang lại may mắn, thuận lợi, như ý.

Chính vì có hương thơm đặc biệt, dài lâu cùng với ý nghĩa tâm linh như vậy mà nhiều người Việt dùng phật thủ để trưng trên bàn thờ Phật, tổ tiên mong muốn lưu giữ thần Phật, tổ tiên trong nhà lâu hơn để phù hộ cho gia đình nhiều may mắn, an lành và no ấm.

Sau khi quả chín, hãy hái và đặt trong phòng khách, phòng trà hoặc ô tô của bạn. Nó mang ý nghĩa may mắn và có thể làm trong lành không khí.



