Đại gia Thanh Hóa vừa bị bắt: Vợ hoa hậu kém 19 tuổi, 'sếp lớn' hệ sinh thái FLC

Cơ quan Cảnh sát điều Bộ Công an vừa ra các quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú; khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với 22 bị can trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại CTCP Tập đoàn FLC, CTCP Chứng khoán BOS, CTCP Xây dựng FLC Faros và các công ty liên quan.

Trong đó, có ông Doãn Văn Phương, nguyên là Tổng giám đốc Tập đoàn FLC, Chủ tịch HĐQT CTCP Xây dựng Faros. Đây là một nhân vật rất quan trọng trong hệ sinh thái FLC của cựu Chủ tịch Trịnh Văn Quyết.

Ông Phương có trình độ thạc sĩ, cư trú tại Mỹ Đình, Hà Nội. Cũng giống như ông Trịnh Văn Quyết, ông Phương là cử nhân Luật tại Đại học Luật Hà Nội và là một trong những cổ đông sáng lập của FLC. Ông Phương có bằng thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Đại học Giggs (Mỹ).

Sau đó, ông Phương công tác trong ngành Bưu điện, từng giữ chức Phó phòng tổng hợp Công ty Dịch vụ Vật tư Viễn thông Hà Nội - Bưu điện Hà Nội.

Ông Doãn Văn Phương. (Ảnh: Dân Việt)

Ông Phương từng giữ chức Tổng giám đốc FLC từ năm 2011 đến 5/2015. Sau đó, ông Phương được bổ nhiệm chức vụ Phó chủ tịch thường trực hội đồng quản trị, nhưng cũng thôi chức vài tháng sau đó.

Nhiều năm sau, ông Phương giữ các vị trí chủ chốt tại một loạt các doanh nghiệp trong hệ sinh thái FLC như Chủ tịch HĐQT CTCP Nông dược H.A.I; Chủ tịch HĐQT CTCP Xây dựng FLC Faros (ROS). Có một khoảng thời gian ông Phương còn đảm nhận vị trí Chủ tịch Câu lạc bộ Bóng đá FLC Thanh Hóa.