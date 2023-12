Đại gia Nguyễn Cao Trí chối việc nhận 1.000 tỷ đồng của Trương Mỹ Lan

Sau đó, mặc dù đã có bản kết luận giám định số 20 ngày 6/1/2023 của Viện khoa học hình sự, Bộ Công an, xác định chữ viết của Nguyễn Cao Trí trong các tài liệu do Trí lập để theo dõi, xác nhận số tiền đã nhận của Trương Mỹ Lan do cơ quan điều tra thu giữ, nhưng Nguyễn Cao Trí vẫn không thừa nhận đã nhận tiền của Trương Mỹ Lan. Bị can cho rằng Trương Mỹ Lan vu khống, bôi nhọ danh dự của Trí.

Theo VKSND Tối cao, điều này thể hiện ý thức chiếm đoạt tiền của Trương Mỹ Lan đến cùng.

Bị can Trương Mỹ Lan đã có đơn yêu cầu làm rõ, xử lý hành vi của Nguyễn Cao Trí chiếm đoạt tài sản của bà và thu hồi số tiền 1.000 tỷ đồng để giải quyết theo quy định pháp luật.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ, kết luận giám định, lời khai bị can và các cá nhân liên quan, cơ quan tố tụng có đủ cơ sở xác định: Lợi dụng việc Trương Mỹ Lan bị bắt, Nguyễn Cao Trí đã có thủ đoạn gian dối chỉ đạo nhân viên lập, hoàn thiện hồ sơ thanh lý hợp đồng chuyển nhượng, thanh lý hợp đồng ủy thác đầu tư để xóa bỏ nghĩa vụ nợ, nhằm chiếm đoạt số tiền 1.000 tỷ đồng đã nhận của Trương Mỹ Lan.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng thu giữ tiền mặt khi khám xét người Nguyễn Cao Trí và nơi làm việc tổng cộng 93,9 tỷ, gồm khoản tiền 3,3 triệu USD và số tiền 16,7 tỷ đồng. Gia đình bị can Nguyễn Cao Trí nộp khắc phục số tiền 640,7 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra.

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, theo VKSND Tối cao, ông Trí được tặng Huân chương lao động hạng Ba và bằng khen, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, phòng chống dịch, đóng góp cho cộng đồng và có nhân thân tốt.