Đại gia Nam Định từ nhiệm, điều gì xảy ra tại ông lớn ngành nhựa?

Ra đi sau 20 năm “tâm huyết”

CTCP Tập đoàn An Phát Holdings (mã APH) vừa thông báo nhận đơn từ nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT của ông Phạm Ánh Dương (Sn 1976, quê Nam Định). Ông Dương cho biết vì lý do cá nhân nên không thể tiếp tục đảm nhận nhiệm vụ trong thời gian tới.

Ông Dương bắt đầu làm việc tại An Phát Holdings từ năm 2002 với chức vụ Giám đốc Công ty TNHH Anh Hai Duy (nay là CTCP Nhựa An Phát Xanh - một công ty con của An Phát Holdings). Đến tháng 3/2017, ông Dương được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT An Phát Holdings và tiếp tục đảm nhiệm vị trí này nhiệm kỳ 2022-2027.

An Phát Holdings được biết đến là một ông lớn ngành nhựa, hiện có vốn điều lệ gần 2.439 tỷ đồng. An Phát Holdings có 3 công ty con là CTCP Nhựa An Phát Xanh (mã AAA) vốn điều lệ hơn 3.820 tỷ đồng; CTCP Nhựa Hà Nội (mã NHH) vốn gần 729 tỷ đồng; và CTCP An Tiến Industries (mã HII) vốn gần 737 tỷ đồng. Đây đều là các công ty ngành nhựa nổi tiếng, doanh thu vài nghìn cho tới hơn chục nghìn tỷ đồng/năm.

Hiện An Phát Holdings hoạt động trong lĩnh vực sản xuất nhựa công nghệ cao và thân thiện với môi trường, với nhiều công ty thành viên trong ngành nhựa, bao bì, bất động sản công nghiệp…