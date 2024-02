Đại gia Lê Phước Vũ đặt mục tiêu lớn trước khi xuất gia

CTCP Tập đoàn Hoa Sen (Mã: HSG) của đại gia Lê Phước Vũ vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023-2024 và đưa ra kế hoạch kinh doanh cho niên độ tài chính 2023-2024 (từ ngày 1/10/2023 đến ngày 30/9/2024) với hai kịch bản.

Kịch bản 1, sản lượng tiêu thụ 1,62 triệu tấn, tăng 13,3% so với cùng kỳ, doanh thu dự kiến đạt 34.000 tỷ đồng (1,36 tỷ USD), tăng 7,4% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế dự kiến 400 tỷ đồng, tăng 12,33 lần so với thực hiện trong niên độ 2022-2023.

Kịch bản 2, tổng sản lượng tiêu thụ ước tính 1,73 triệu tấn, tăng 20,7% so với cùng kỳ, doanh thu ước tính 36.000 tỷ đồng (1,44 tỷ USD), tăng 13,7% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế dự kiến 500 tỷ đồng, tăng 15,67 lần so với thực hiện trong niên độ 2022-2023.

Trong niên độ tài chính 2022-2023, Tập đoàn Hoa Sen cũng đưa ra hai kịch bản. Tuy nhiên, doanh nghiệp chỉ hoàn thành 93% kế hoạch doanh thu và 30% kế hoạch lợi nhuận của kịch bản 1.

Ngoài ra, Tập đoàn Hoa Sen cũng trình cổ đông thông qua chủ trương tái cấu trúc, chuyên môn hoá mảng sản xuất kinh doanh ống thép. Trong đó, CTCP Nhựa Hoa Sen sau khi nhận chuyển giao mảng sản xuất kinh doanh nhựa đã đi vào hoạt động hiệu quả.

Tập đoàn Hoa Sen cho hay, tương lai, CTCP Nhựa Hoa Sen sẽ phát hành cổ phiếu ra công chúng và niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán.

Đồng thời, tập đoàn này trình cổ đông về việc chuyển đổi Công ty TNHH MTV Hoa Sen Phú Mỹ thành CTCP Ống thép Hoa Sen do Tập đoàn Hoa Sen sở hữu 99% vốn điều lệ. Sau khi hoàn tất việc tiếp nhận và sản xuất kinh doanh ống thép có lợi nhuận, công ty sẽ trình cổ đông phát hành cổ phiếu ra đại chúng và niêm yết đối với CTCP Ống thép Hoa Sen.