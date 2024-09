Đại gia Hàn Quốc muốn bán Landmark 72 là ai?

Công ty AON, chủ sở hữu Landmark 72, muốn bán 100% cổ phần với giá hơn 1.000 tỷ won. Đại gia Hàn Quốc này hiện hoạt động với hơn 500 văn phòng tại hơn 120 quốc gia với khoảng 66.000 nhân viên. Chân dung doanh nghiệp muốn bán Landmark 72 Theo thông tin từ The Korea Ecocnomic Daily, Công ty Tái bảo hiểm toàn cầu AON Plc, chủ sở hữu tổ hợp 3 tòa nhà Landmark 72, muốn bán 100% cổ phần với giá hơn 1.000 tỷ won (khoảng 18.500 tỷ đồng). Theo nguồn tin từ các ngân hàng đầu tư tại Seoul, Công ty Chứng khoán Mirae Asset của Hàn Quốc đang đàm phán với những nhà đầu tư tiềm năng để bán toàn bộ cổ phần của tòa nhà này. Năm 2015, vượt qua Goldman Sachs và Công ty Đầu tư quốc gia Qatar Investment Authority (QIA), AON đã thành công trong việc mua bất động sản này với giá 454 tỷ won (gần 8.400 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại) từ Công ty Xây dựng SM Keangnam Enterprises Ltd. AON Plc là công ty tài chính đa quốc gia có trụ sở tại London (Anh). Công ty được thành lập vào năm 1982, sau khi Tập đoàn Ryan Insurance Group hợp nhất với Công ty Combined Insurance Company of America. Khu phức hợp 3 tòa nhà Landmark 72 tại Hà Nội (Ảnh: HDG). Công ty hoạt động trong 3 lĩnh vực chính dưới tên 3 doanh nghiệp nhỏ là Aon Risk Solutions cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp trong lĩnh vực quản lý rủi ro, Aon Benfield hoạt động trong lĩnh vực môi giới bảo hiểm, môi giới tái bảo hiểm và Aon Hewitt giải đáp thắc mắc, tư vấn khách hàng về nguồn nhân lực. Về kết quả kinh doanh, tính đến hết tháng 6, AON ghi nhận mức doanh thu lên đến 7,83 tỷ USD, tăng 11% so với mức 7,04 tỷ USD của năm ngoái. Lý giải về mức tăng trưởng này, AON cho biết công ty môi giới bán lẻ của họ đã ghi nhận mức tăng trưởng 2 chữ số tại thị trường Châu Âu, Trung Đông, Châu Phi, Châu Á - Thái Bình Dương... Liên tục mua sắm "bạo tay" Đáng chú ý, AON liên tục mở rộng sự hiện diện trên toàn cầu thông qua các thương vụ mua bán sáp nhập. Năm 1997, công ty mua lại The Minet Group và Công ty Bảo hiểm chứng khoán Alexander & Alexander Services của Anh. Thương vụ này đã chính thức đưa AON trở thành nhà môi giới bảo hiểm chứng khoán lớn nhất thế giới. Năm 1998, công ty tăng gấp đôi số lượng nhân viên khi mua lại công ty môi giới bảo hiểm lớn nhất Tây Ban Nha là Gil y Carvajal, cũng như thành lập công ty bảo hiểm vốn ngoại đầu tiên tại Hàn Quốc là AON Korea. Năm 1999, công ty mua lại Tập đoàn bảo hiểm Nikols Sedgwick của Italia, thành lập liên doanh RiskAttack với Công ty Zurich US của Mỹ, hoạt động trong mảng phân tích rủi ro và quản lý tài chính cho các công ty công nghệ. AON tập trung vào lĩnh vực môi giới bảo hiểm chứng khoán và nghiệp vụ tư vấn. Năm 2008, tập đoàn mua lại công ty tái bảo hiểm và tư vấn vốn Benfield Group Limited của Anh với giá 1,75 tỷ USD. Thương vụ quy mô này đưa AON lọt top những "tay chơi" lớn nhất trong ngành công nghiệp môi giới tái bảo hiểm. 2 năm sau đó, AON tiến hành vụ mua bán sáp nhập lớn nhất lịch sử, khi mua Tập đoàn Hewitt Associates của Mỹ với giá 4,9 tỷ USD. Năm 2009, AON đứng đầu trong xếp hạng của A.M Best về môi giới bảo hiểm toàn cầu, dựa trên doanh thu môi giới và bình chọn bảo hiểm trung gian tốt nhất, tái bảo hiểm trung gian tốt nhất và quản lý trung gian tốt nhất do độc giả của báo Kinh doanh Bảo hiểm bình chọn. Tính đến nay, AON hoạt động trên toàn thế giới với hơn 500 văn phòng tại hơn 120 quốc gia với khoảng 66.000 nhân viên. Landmark 72 là một tòa nhà văn phòng phức hợp được hoàn thành vào năm 2012 bởi Keangnam Enterprises bao gồm một tòa tháp tổng hợp 72 tầng với chiều cao 350m và 2 tòa tháp đôi 48 tầng có chiều cao 212m. Bất động sản này từng là tòa nhà chọc trời cao nhất Việt Nam cho đến khi Tập đoàn Vingroup xây dựng tòa nhà Landmark 81 cao 81 tầng với chiều cao 461m vào năm 2018.