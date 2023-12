Đại gia Dương Tấn Trước đồng lõa với bà Trương Mỹ Lan tham ô hơn 4.000 tỷ đồng

CQĐT khẳng định, đủ căn cứ xác định ông Dương Tấn Trước đã giúp sức, đồng phạm với bà Trương Mỹ Lan thực hiện hành vi tham ô tài sản, chiếm đoạt hơn 4.752 tỷ đồng, gây thiệt hại số nợ lãi phát sinh là hơn 605 tỷ đồng.

Sau khi vụ án được khởi tố vào ngày 17/10/2022, ông Trước và Công ty Tường Việt đã trả lại SCB hơn 813 tỷ đồng (gồm dư nợ gốc 801,8 tỷ đồng và dư nợ lãi hơn 11 tỷ đồng) đối với 2 khoản vay của Công ty Tường Việt và Công ty Việt Đức. Việc này được CQĐT đánh giá là khắc phục hậu quả.

CQĐT xác định, ông Trước còn nhận của bà Trương Mỹ Lan hơn 2.697 tỷ đồng. Trong số này ông Trước đã đưa lại cho bà lan 249,5 tỷ đồng (thông qua cô cháu gái ruột Trương Huệ Vân của bà Lan). Đến nay, còn hơn 2.204 tỷ đồng, ông Trước xin tự nguyện trả lại toàn bộ số tiền này cho bà Lan để khắc phục hậu quả của vụ án.