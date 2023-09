Đại gia Đức An xót xa khi 2 con gái sống thiếu thốn

Vì lý do cá nhân, đại gia Đức An không có mặt tại tòa nhưng trước câu hỏi của tòa về việc muốn bao nhiêu phần trăm trong số tài sản mà bà Thúy đang quản lý, ông An đã gửi văn bản trình bày yêu cầu phán quyết tại tòa.

Theo trình bày của ông An, trường hợp tòa chia các bất động sản, cổ phần thì ông yêu cầu nhận quyền sở hữu tài sản.

Ông An phân tích, giá trị của khối bất động sản và tổng tài sản là 280 tỷ vào thời điểm năm 2007, đến thời điểm hiện tại, giá trị tương đương là 1.000 tỷ đồng.

Tổng số tài sản này suốt 16 năm qua là do bà Thúy quản lý, khai thác nhưng không sinh ra lợi nhuận mà còn mất đi, đến nay chỉ còn 1/3 giá trị.