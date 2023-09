Đại gia Đức An và 3 'bóng hồng' nổi bật Vbiz: 2 siêu mẫu tài sắc, một Hoa hậu Việt Nam kín tiếng

Ngọc Thúy: Kết hôn đại gia Đức An sau đúng 7 ngày hẹn hò

Ngọc Thúy và đại gia Đức An cưới nhau năm 2006 sau 7 ngày quen biết. Họ có với nhau 2 con gái có tên là Angelina và Valentina. Trước khi kết hôn với đại gia giàu có, Ngọc Thúy ở cuối thập niên 90 được biết là một trong những người mẫu lập nghiệp từ hai bàn tay trắng. Ngọc Thúy từng chọn ngành Sư phạm sau khi tốt nghiệp phổ thông với kết quả khá cao nhưng cũng vì hoàn cảnh gia đình, cô buộc phải gác lại việc học. Thừa hưởng chiều cao 1m68 từ mẹ, Ngọc Thúy quyết định lựa chọn nghề người mẫu để mưu sinh.



Phan Như Thảo và đại gia Đức An kết hôn sau 7 ngày quen biết.

Với giải thưởng "Người mẫu xuất sắc nhất" năm 2003, Ngọc Thúy là người đẹp tiên phong phân định ranh giới giữa người mẫu hạng B và người mẫu vedette cho mỗi lần xuất hiện (cát-sê khoảng 500 USD giai đoạn 2003-2006).

Không dừng lại ở làng mẫu, Ngọc Thúy vượt qua ranh giới nghề mẫu để thử sức ca nhạc trong chương trình "Người đẹp hát" rồi để lại ấn tượng tốt qua nhiều vai diễn trong các phim truyền hình như: Cánh cửa cuộc đời, Blouse trắng, Trái đắng... và đoạt giải Gương mặt Điện ảnh triển vọng năm 2000.



Ngọc Thúy tại tòa hôm 18/9.

Tuy nhiên, kể từ khi kết hôn và ly hôn đại gia Đức An, Ngọc Thúy rời xa showbiz và chỉ gây chú ý bởi vụ kiện tranh chấp tài sản với chồng cũ. Về cuộc sống ở Mỹ, siêu mẫu ngày nào hạnh phúc bên tổ ấm nhỏ, cô có 3 con: Ba chị em Tâm An 12 tuổi, Vân An 11 tuổi và Minh Trường 8 tuổi. Ngọc Thúy luôn tự hào vì các con có thành tích học tập tốt.