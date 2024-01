Đại gia Đức An U70 trao hết tài sản cho vợ, 'thầu' việc chăm con, cơm nước trong nhà mà không cần bảo mẫu

Bé Bồ Câu, con gái của Đức An và Phan Như Thảo năm nay đã hơn 7 tuổi, vô cùng kháu khỉnh và đáng yêu. Trên trang cá nhân, Phan Như Thảo không ít lần khoe chồng chăm sóc và dạy dỗ con cực khéo mà không cần bảo mẫu. Mặc dù gia đình có điều kiện kinh tế nhưng mỗi tối hai vợ chồng đều sẽ thay phiên nhau chỉ dẫn con gái làm bài tập về nhà.

Từ ngày làm vợ đại gia Đức An, chân dài Phan Như Thảo nổi tiếng một thời chọn từ bỏ sự nghiệp để lui về chăm sóc gia đình nhỏ và phát triển việc kinh doanh. Hôn nhân của người đẹp khiến không ít người ngưỡng mộ khi sung sướng như bà hoàng, được chồng đại gia đích thân nấu bếp và chăm sóc con gái.

Chia sẻ về việc chi ra một số tiền lớn cho việc đi học của con, đại gia Đức An cho biết: "Tôi chỉ mong con an toàn và sau đó là được dạy làm người. Trẻ con học chữ rất nhanh và cũng không cần chú trọng biết sớm hơn các bạn. Tụi nhỏ cần được thoải mái để phát triển tự nhiên".



Ngoài ra, dù công việc bận rộn đến đâu, đại gia Đức An cũng dành thời gian nấu bữa ăn cho cả gia đình, giặt giũ quần áo, dọn dẹp nhà cửa và đưa đón con đến trường.

Một lần chia sẻ trên trang cá nhân, Phan Như Thảo từng khoe lời khen của con gái dành cho bố rằng: "Mẹ con mình so lucky (rất may mắn) vì có đầu bếp Daddy (bố) ha mami (mẹ) ha". Đó cũng là lý do dễ hiểu vì sao bé Bồ Câu lại vô cùng quấn bố. Không chỉ vậy, Bồ Câu còn được nhận xét sở hữu diện mạo "sao y bản chính" của bố đại gia.



Ngoài ra, nam doanh nhân còn đảm nhận việc học hành của ái nữ

Phan Như Thảo cũng từng có bài đăng "flex" độ thương con của ông xã đại gia rằng: “Đón con đi học về mà con ngủ là nâng niu bế vào nhà. Vào nhà cũng không thả xuống sofa mà ôm luôn trên tay, im lặng ngồi chờ con tự dậy chứ nhất quyết không đánh thức nha. Rồi than sao chồng bận quá không có thì giờ để làm gì”.