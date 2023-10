Đại gia Đức An muốn thương lượng với siêu mẫu Ngọc Thúy

Bị đơn cho rằng ngoại trừ số tiền 47 tỷ đồng và 700.000 USD mà ông An đã chuyển cho bà qua ngân hàng thì toàn bộ số tài sản bà đứng tên trong thời kỳ hôn nhân với ông An là tài sản do bà làm ra.

Luật sư của bị đơn tranh luận rằng đây là tài sản do ông An đầu tư bất động sản sinh lời từ năm 2006-2007, khi ông này hồi hương. Tổng số tiền ông An có tại thời điểm năm 2007 là khoảng 13 triệu USD.

Đây cũng là khoảng thời gian ông An và siêu mẫu Ngọc Thuý bước vào hôn nhân (kéo dài 13 tháng, từ tháng 9-2006 đến tháng 12-2007). Tuy nhiên, từ năm 2006 đến năm 2008, bà Ngọc Thúy liên tiếp mang thai, sinh 2 con.