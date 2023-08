Đại gia Đức An kiện bổ sung vụ cựu siêu mẫu bị đòi 288 tỉ đồng

Một nguồn tin cho biết TAND TP HCM đang lên kế hoạch đưa ra xét xử sơ thẩm vụ tranh chấp quyền sở hữu tài sản và chia tài sản chung sau ly hôn giữa nguyên đơn là doanh nhân Nguyễn Đức An (quốc tịch Mỹ) với bà Phạm Thị Ngọc Thúy (cựu siêu mẫu).

Vụ án được ông An khởi kiện từ năm 2010. Mới đây, ông An đã có đơn kiện bổ sung, thay đổi một số yêu cầu so với đơn khởi kiện trước đó. Cụ thể, đại gia này mong muốn chuyển toàn bộ tài sản tranh chấp vào công ty chung của 2 con và sẽ bàn giao lại cho các con khi đủ 18 tuổi.