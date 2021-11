Đại gia bất động sản vay tiền ồ ạt qua trái phiếu: Xuất hiện rủi ro lớn

Your browser does not support the audio element.

Tính chung 9 tháng năm nay, các doanh nghiệp bất động sản đã phát hành được 201.000 tỷ đồng trái phiếu với lãi suất bình quân là 10,36%/năm (Ảnh: Mạnh Quân).

Đại gia bất động sản vay hàng trăm nghìn tỷ đồng

Theo báo cáo vừa công bố của SSI Research, lượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp đã giảm nhiệt trong quý III năm nay, tuy nhiên vẫn cao so với trung bình các năm trước.

Cụ thể, trong quý III, các doanh nghiệp phát hành 188.000 tỷ đồng trái phiếu, giảm 4,1% so với quý trước và giảm 17% so với cùng kỳ giữa bối cảnh dịch bệnh bùng phát mạnh mẽ và giãn cách xã hội tác động đến kế hoạch phát hành của doanh nghiệp.

Lượng trái phiếu phát hành trong quý III chủ yếu là phát hành riêng lẻ trong nước, chiếm tới 89% tổng lượng phát hành. Có 2.000 tỷ đồng (chiếm 1,1% tổng lượng phát hành) phát hành ra công chúng của CTCP Masan Meatlife và có 725 triệu USD (tương đương 16.000 tỷ đồng, chiếm 8,8% tổng lượng phát hành) là trái phiếu quốc tế của CTCP Vinpearl và CTCP Tập đoàn đầu tư địa ốc Nova.