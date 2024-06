Đại đức Thích Trúc Thái Minh: Phải làm con của ông bố nhiễm chất độc da cam Dioxin là do ác nghiệp

Những ngày gần đây, các clip thuyết giảng về việc “cúng dường”, “thỉnh vong” và “giải oan gia trái chủ” của Đại đức Thích Trúc Thái Minh - trụ trì chùa Ba Vàng (tỉnh Quảng Ninh) và bà Phạm Thị Yến liên tiếp bị cộng đồng mạng “khui” lại. Đáng chú ý, những clip ông Thích Trúc Thái Minh và bà Phạm Thị Yến với những phát ngôn vô căn cứ và xúc phạm đến những thương, bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam dioxin và những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xương máu vì độc lập tự do của tổ quốc được chia sẻ nhiều “chóng mặt” và gây bức xúc trong dư luận.

Cụ thể, trong một clip do tài khoản TikTok @duongvo0017 chia sẻ, ghi lại buổi thuyết giảng của bà Phạm Thị Yến với các phật tử có nội dung: “Anh hùng chiến sĩ đi đánh giặc họ chịu quả báo nhẹ, vì sao? Vì chính là họ đang chống lại những người đến xâm lược nhà mình; Vì đất nước Việt Nam ta không đi xâm chiếm người khác, ta không trộm cắp mà họ vào đất nước ta là họ xâm lược và họ đã mắc tội trộm cắp. Vì người ta bảo vệ nên cái nghiệp đó là do các anh hùng liệt sĩ trong tiền kiếp trước cũng mắc vào nghiệp sát sinh”

Với những lời nói này của bà Yến, cộng đồng mạng rất bức xúc. Tài khoản T.G.Đ.Đ nói “bà tu ngàn kiếp cũng không hiểu hết được giá trị của sự hy sinh, thời đức phật nếu có chiến tranh thì cũng phải đánh thôi”. Hay tài khoản K.T bày tỏ “tuyên truyền sai lệch về các anh hùng”…

Ông Thích Trúc Thái Minh có những lời lẽ xúc phạm đến những thương, bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam dioxin. Ảnh cắt từ clip

Không chỉ bà Yến, mà trong một clip khác do tài khoản TikTok @daophatonline chia sẻ, có nội dung ghi lại lần thuyết giảng về căn bệnh ung thư của ông Thích Trúc Thái Minh cũng có những lời lẽ được cho là xúc phạm đến những thương, bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam dioxin....

Cụ thể, ông Thích Trúc Thái Minh nói rằng: “Thầy có thể khẳng định đến gần 100% bệnh ung thư là do nghiệp báo. Về khoa học có thể đổi tại hoá chất, phóng xạ hay do nhiều điều khác, tuy nhiên, đấy là do ác nghiệp của mình. Tất cả mọi chuyện xảy ra với mình là ác nghiệp của mình, tại sao những người khác không bị?”.

Đáng chú ý, để minh chứng cho phát ngôn trên, trụ trì chùa Ba Vàng còn lấy ví dụ: “Tại sao người này lại làm con của người chất độc da cam, còn người khác thì không? Mình phải làm con của ông bố bị chất độc da cam dioxin, cũng là do ác nghiệp của mình”.

Theo ông Thích Trúc Thái Minh, nhà Phật biết như vậy nên không trách ai. “Đối với con nhà phật là không bao giờ trách trời, trách đất, trách nhà nước hay trách chiến tranh,… không trách gì cả mà trách mình vì kiếp trước không tu phước lành, cho nên mình phải bị như vậy. Do kiếp trước mình tạo những nghiệp ác, gây thù kế oán với chúng sinh, cho nên kiếp này mình bị nó báo thù” - ông Thích Trúc Thái Minh nói.

Trụ trì chùa Ba Vàng còn khẳng định, bệnh nhân ung thư khi dùng dao, kéo cắt bỏ khối u này, thì bị di căn sang chỗ khác. “Vì các oan hồn nó thấy mình dùng dao kéo định cắt nó đi, mày đang mắc nợ tao, tao đang đến đòi nợ mày mà mày lại muốn chiến đấu với tao, thì tao cho mày biết tay, thế là nó mới di căn. Còn dùng xạ trị là chúng ta đánh tổng hợp. Khi đánh tổng hợp thì cũng vậy, nó sẽ phá hết nội tạng của chúng ta” - ông Thích Trúc Thái Minh thuyết giảng.

Ngoài ra, vị này còn nói, tuy xạ trị có thể diệt được tế bào ung thư, nhưng các tế bào lành của con người cũng bị ảnh hưởng. “Chẳng có lý do gì mà chỉ diệt mỗi tế bào ung thư, tế bào lành của mình cũng hỏng” - ông nói.

Sau đó, trụ trì chùa Ba Vàng còn dẫn câu chuyện thuốc diệt được muỗi thì con người hít vào cũng bị độc và bị ảnh hưởng; thuốc diệt được con chuột chết, con người ăn phải cũng chết,… để góp thêm minh chứng cho câu chuyện của mình.

Tiếp tục câu chuyện với các phật tử, ông Thích Trúc Thái Minh cho biết, nhà Phật giải báo thù bằng từ bi và bằng sự nhẫn nhục tu tập chứ không bao giờ là chiến tranh lại. “Nhà Phật sẽ dùng phương pháp tâm linh, các thầy làm lễ thỉnh oan gia trái chủ hay thỉnh vong. Khi thỉnh những oan hồn ấy ra, nó sẽ mượn thân người có tâm trong sáng và sẽ nói luôn trong tiền kiếp người này đến ăn cắp nhà nó, xong giết nó, nên giờ nó đòi mạng” - ông Thích Trúc Thái Minh nói tiếp và nhấn mạnh các thầy sẽ xin xám hối cho vong, hướng dẫn vong xám hối, rồi hồi hương công đức cho vong...

Đáng chú ý, trụ trì chùa Ba Vàng còn nói rằng, khi người bệnh bị vong đòi mạng thì các thầy sẽ xin không đòi mạng mà đòi bằng của (của cải - PV). “Không mất mạng thì thôi, mất bằng của cũng được. Ở ngoài đời người ta nói rằng, một là mất người, hai là mất của, của đi thay người, chẳng bao giờ nó đòi nợ mình mà nó lại tha cho mình, mình không mất gì cả” - ông nói.

Trước các hoạt động “thỉnh vong”, “giải oan gia trái chủ” gây xôn xao dư luận vào thời điểm năm 2019 tại chùa Ba Vàng, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã kết luận: Việc “thỉnh vong, giải oan gia trái chủ”, chữa bệnh cho người dân và phật tử; việc “gọi vong, nhập hồn, phán số kiếp”, phải “trả nợ cho vong” bằng tiền hoặc lao động không công là không đúng với nghi lễ Phật giáo truyền thống.

Đại đức Thích Trúc Thái Minh và chùa Ba Vàng đã vi phạm Hiến chương Giáo hội, “làm tổn thương đến thanh danh Giáo hội, Tăng đoàn”. Vì vậy, Đại đức Thích Trúc Thái Minh bị đình chỉ tất cả chức vụ trong Giáo hội Phật giáo. Giáo hội Phật giáo Việt Nam yêu cầu đại đức Thích Trúc Thái Minh sám hối Đại tăng 49 ngày.