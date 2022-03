Đại diện Mông Cổ ngã gập người ngay sân khấu chung kết Miss World

Đêm thi Chung kết Miss World 2021 đã chính thức diễn ra vào ngày 17/3 theo giờ Việt Nam sau khoảng thời gian hoãn vì dịch. Hơn 40 thí sinh xuất sắc nhất đã có màn tranh tài trong đêm thi đầy gay cấn để tìm ra chủ nhân chiếc vương miện Hoa hậu thế giới.

Tại đây, các người đẹp sẽ lần lượt bước qua vòng thi để lần lượt chọn ra top 20, top 10 và top 5 gương mặt xuất sắc nhất.