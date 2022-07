Đại diện Bộ GD&ĐT lên tiếng về thông tin lộ đề thi Ngữ Văn tốt nghiệp THPT 2022

Theo ông Phong, quá trình in sao, vận chuyển và bảo quản đề thi tốt nghiệp THPT 2022 rất nghiêm ngặt, có sự tham gia của cả lực lượng công an. BộGD&ĐT đã chuyển thông tin cho rằng đề thi Ngữ văn bị lộ đến Cục An ninh Chính trị Nội bộ (A03), Bộ Công an, để xác minh, làm rõ.

Phó Cục trưởng phụ trách Cục Quản lý chất lượng nói thêm rằng, những tác phẩm văn học trong chương trình học và sách giáo khoa rất ít, khoảng 4-5 tác phẩm. Việc một số người nói trúng tên tác phẩm chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên. "Nếu có người phát tán nội dung câu hỏi giống nội dung đề thi mới được coi là bị lộ", ông nói.