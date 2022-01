Đại dịch Covid-19: Hai năm nhìn lại

Để có thể sớm chấm dứt dịch bệnh, điều then chốt là người dân toàn cầu cần phải được tiêm phòng vaccine đầy đủ. Với mục tiêu đó, COVAX có cơ chế bảo đảm tiếp cận vaccine toàn cầu, được đồng sáng lập bởi Liên minh Đổi mới sáng tạo sẵn sàng cho dịch bệnh (CEPI), Liên minh Toàn cầu về vaccine và tiêm chủng (GAVI) và WHO. Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tham gia với tư cách đối tác phân phối.

Rất nhanh chóng, chỉ sau một năm kể từ khi Covid-19 chính thức xuất hiện, WHO phê duyệt và cho phép sử dụng khẩn cấp trên toàn cầu vaccine Covid-19 của hãng Pfizer/BioNTech.

Tháng 9/2020, thế giới đã ghi nhận cột mốc đáng buồn khi hơn 1 triệu người tử vong vì Covid-19. Do vậy, một trong những nhiệm vụ cấp bách toàn cầu khi đó là việc phải tìm ra cách để chấm dứt đại dịch nguy hiểm này. Nhiều quốc gia có nền y tế phát triển như Mỹ, Nga và cả Trung Quốc đều đầu tư tài trợ cho các công ty dược phẩm tiên tiến nghiên cứu để sớm có vaccine ngừa Covid-19.

Thời gian qua, virus SARS-CoV-2 ngày một phát triển, tiến hóa, do xảy ra các biến đổi trong mã di truyền (đột biến gen) trong quá trình sao chép bộ gen, tạo thành hàng loạt biến thể mới. Do số lượng quá nhiều, vì vậy, để dễ dàng theo dõi, WHO đã phân loại các biển thể thành ba nhóm: biến thể đáng quan tâm, biến thể đáng lo ngại và “biến thể gây hậu quả cao.

Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ cho biết, một biến thể được phân loại là “biến thể đáng quan tâm” nếu cho thấy “các dấu hiệu di truyền cụ thể có liên quan đến những thay đổi đối với liên kết thụ thể, giảm khả năng trung hòa bởi các kháng thể được tạo ra từ lần lây nhiễm trước đó hoặc từ tiêm chủng, giảm hiệu quả của phương pháp điều trị, tác động chẩn đoán tiềm ẩn, hoặc tăng khả năng lây truyền hay mức độ nghiêm trọng của bệnh”.

“Biến thể đáng lo ngại” là một biến thể trong đó “có bằng chứng về sự gia tăng khả năng lây truyền, bệnh nặng hơn (ví dụ, tăng số ca nhập viện hoặc tử vong), giảm đáng kể khả năng trung hòa bởi các kháng thể được tạo ra từ lần lây nhiễm trước hoặc từ tiêm chủng, giảm hiệu quả của phương pháp điều trị hoặc vaccine hoặc thất bại trong phát hiện chẩn đoán”.

Cuối cùng, “biến thể hậu quả cao” là khi “có bằng chứng rõ ràng rằng các biện pháp phòng ngừa hoặc các biện pháp đối phó y tế đã giảm hiệu quả đáng kể so với các biến thể đã lưu hành trước đó”. Hoặc đó là một biến thể mà với nó “vaccine không hoạt động hiệu quả”. Hiện tại vẫn chưa có biến thể SARS-CoV-2 nào được WHO xếp loại “biến thể hậu quả cao”.

Mỗi khi một “biến thể đáng lo ngại” xuất hiện, thế giới lại trải qua một phen “thót tim” do chúng lây lan nhanh hơn và đặc biệt nguy hiểm là khả năng kháng vaccine, đặt ra nguy cơ đảo ngược cả những thành quả chống dịch khá ấn tượng tại các quốc gia có độ tiêm chủng nhanh như Mỹ và châu Âu.

Cứ nhìn biến thể Delta khiến nhiều quốc gia chật vật như thế nào, hay việc biến thể Omicron đang khiến thế giới lo lắng ra sao để hình dung về mức độ nguy hiểm của “biến thể đáng lo ngại”.

Năm 2022, thế giới sẽ bước vào năm thứ ba chung sống với Covid-19. Tuy nhiên, hiện giới khoa học vẫn đau đáu tìm câu trả lời cho những câu hỏi về nguồn gốc virus SARS-CoV-2 xuất phát từ đâu; vì sao triệu chứng của Covid-19 trên mỗi người lại khác nhau; tác dụng miễn dịch của vaccine trước những biến thể mới như Omicron.

Hay câu hỏi khó trả lời nhất hiện tại: Liệu đại dịch Covid-19 có thể chấm dứt vào năm 2022 hay không?