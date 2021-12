Đại dịch, chính biến, thiên tai phủ bóng thế giới năm 2021

Your browser does not support the audio element.

Thế giới năm 2021 tiếp tục đối mặt với đại dịch Covid-19 với sự xuất hiện của những biến chủng nguy hiểm như Delta, hay đáng lo ngại như Omicron. Hàng trăm triệu người mắc bệnh, hàng triệu người tử vong, các nền kinh tế bị ảnh hưởng nghiêm trọng khiến cho bức tranh thế giới năm nay trở nên ảm đạm.

Sự tàn khốc của đại dịch hiện hữu tại nhiều nơi trên thế giới. Trong ảnh là cảnh mọi người chờ đợi hỏa thiêu nạn nhân Covid-19 ở New Delhi, Ấn Độ.

Sự biến hóa khó lường của Covid-19 đã khiến nhiều quốc gia rơi vào cảnh ngặt nghèo khi số ca bệnh và người chết tăng vọt, trong khi bệnh viện quá tải.

Một điểm sáng trong năm nay là sau khi vaccine Covid-19 được phát minh với tốc độ kỷ lục, nhiều nước đã đẩy nhanh chương trình tiêm chủng, mang lại niềm hy vọng rằng đại dịch có thể sớm khép lại. Tuy nhiên, thế giới cũng đang đối mặt với tình trạng bất bình đẳng vaccine và điều đó có thể khiến cho dịch bệnh diễn biến phức tạp hơn.