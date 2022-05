Đại biểu Quốc hội đề nghị quy định cụ thể hơn quyền hạn của cảnh sát cơ động

Giải trình về việc cân nhắc thẩm quyền của cán bộ, chiến sĩ cảnh sát cơ động khi thực hiện nhiệm vụ độc lập, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho biết, phần lớn nhiệm vụ của cảnh sát cơ động được tổ chức theo đội hình tập thể, nhưng có một số nhiệm vụ do cán bộ, chiến sĩ cảnh sát cơ động thực hiện độc lập.

Do đó, dự thảo luật chỉ quy định cảnh sát cơ động được huy động khi thực hiện các nhiệm vụ do cảnh sát cơ động chủ trì thực hiện quy định tại khoản 2, khoản 3 điều 9 dự thảo luật. Đối với nhiệm vụ tham gia, phối hợp phòng, chống, khắc phục thảm họa, thiên tai, dịch bệnh thì việc huy động người, phương tiện, thiết bị sẽ do lực lượng chủ trì quyết định.

Đối với nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh, trật tự, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, nếu phát hiện trường hợp vi phạm pháp luật nghiêm trọng đe dọa đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội cần có biện pháp ngăn chặn, xử lý, trấn áp kịp thời mà lực lượng tuần tra, kiểm soát không đủ điều kiện xử lý hiệu quả thì được phép huy động người, phương tiện, thiết bị dân sự để hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ.

Do đó, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho giữ nội dung này như dự thảo luật trình Quốc hội.

Quang Tuyền