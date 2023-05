Đại biểu lo thủ tục lòng vòng, giải quyết xong DN đã 'gần đất xa trời'

"Chính quyền, nhà quản lý cần thể hiện thái độ phụng sự, chủ động đến với doanh nghiệp để gỡ khó. Những việc cần làm để hệ thống doanh nghiệp phát triển thì nên làm ngay, quyết định ngay, bớt các khâu xin ý kiến, trao đổi lòng vòng giữa các cơ quan, bộ ngành, tránh đến khi giải quyết được thì doanh nghiệp đã gần đất xa trời", ông An lưu ý.

Cùng với tín dụng, theo ông An, cần tiếp tục khơi thông các kênh dẫn vốn khác như trái phiếu và chứng khoán, đồng thời tiếp tục rà soát thể chế, đơn giản thủ tục hành chính một cách thực chất hơn và thay đổi văn hóa "doanh nghiệp phải đi xin, đi chạy".

"Không phải nội dung gì cũng phải để Thủ tướng ra công điện đôn đốc hoặc Chính phủ phải ra nghị quyết gỡ khó", ông An nói.

Phiên thảo luận tại nghị trường Quốc hội chiều 31/5 (Ảnh: Phạm Thắng).

Đại biểu này nêu thực tế vừa qua, việc người dân, doanh nghiệp phải chờ đợi mua xăng, xếp hàng cả đêm để đăng kiểm xe ô tô, loay hoay với các quy định về PCCC, xếp hàng làm thủ tục xin lý lịch tư pháp… cho thấy khâu phối hợp và trách nhiệm xử lý của các bộ, ngành chưa cao, chưa quyết liệt.

"Trong quản lý, chúng tôi mong đôi khi cơ quan Nhà nước tự nhận phần khó về mình để vất vả một chút nhưng xử lý được ngay vấn đề cho người dân và doanh nghiệp mong đợi", ông An chia sẻ trên nghị trường.

Phần cuối trong bài phát biểu, ông An đề nghị Quốc hội quan tâm đến lĩnh vực quốc phòng - an ninh. Ngoài quan tâm, đầu tư trang bị, theo ông An, cần tiếp tục chú trọng về hỗ trợ thu nhập, nâng cao đời sống nhất là chế độ tiền lương thu nhập để cán bộ, chiến sĩ yên tâm phục vụ.

"Lương của sĩ quan chuyên lái xe tăng chưa bằng một nửa lái xe Grab trong một tháng, như vậy rất thiệt thòi cho anh em", đại biểu dẫn chứng.