Đại án ngành đăng kiểm từ manh mối xe cơi nới nghênh ngang trên đường

Theo Thượng tá Nguyễn Đình Dương, trưởng Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM (PC08), trước đó đơn vị nhận được nguồn tin trong hoạt động kiểm định phương tiện có dấu hiệu sai phạm.

Trong đó, đáng lưu ý tình trạng bỏ qua sai phạm ở những xe cơi nới thùng xe.Vụ việc được Công an TP.HCM phát hiện từ tháng 10/2022.

Qua kết quả đo thành thùng phương tiện về chiều dài, rộng, cao và đối chiếu với sổ giấy kiểm định, phương tiện này khớp với thông số kỹ thuật trên giấy kiểm định do Trung tâm kiểm định 62-03D cấp.

Tuy nhiên, qua rà soát lại dữ liệu đăng kiểm gốc của Cục Đăng kiểm lưu, cảnh sát giao thông phát hiện thùng xe đã được hợp pháp hóa cơi nới 71 cm. Việc cơi nới này nhằm mục đích chở thêm hàng hóa.

Tương tự, sau đó cảnh sát giao thông tiếp tục phát hiện xe 51D-325.89 cũng thay đổi thông số kỹ thuật. Kết quả xác minh ban đầu, cơ quan chức năng phát hiện xe này cũng thay đổi như xe 50H-100.20.

Mở rộng điều tra, Công an TP.HCM và nhiều tỉnh thành trên cả nước xác định nhiều phương tiện giao thông đường bộ không đảm bảo an toàn kỹ thuật (xe tải, xe ben cơi nới thành, thùng; mâm không đúng kích thước; lốp mòn; biển số mờ, không đảm bảo tiêu chuẩn khí thải...), nhưng vẫn được cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới.

"Công thức" chung được áp dụng để được bỏ qua những lỗi trên là chủ phương tiện hoặc người trực tiếp đưa xe đi đăng kiểm phải đưa tiền hối lộ cho những nhân viên đăng kiểm. Số tiền này sau đó được nộp về trung tâm.