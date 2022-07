Đặc sản trắng ngần ần mình dưới bùn đen, mỗi năm chờ hè để hưởng

“Phần lớn khách đặt ngó sen là khách mua hoa sen. Khách lạ rất ít do không phải ai cũng biết đến đến loại rau đặc sản này“, chị nói.

Chị cho biết, vì ngó ẩn dưới bùn nước trong ao, dầm nên người nông dân phải rất tỉ mẩn tìm từng mầm non sen. Khi thấy, dùng tay đưa dọc theo mầm non xuống tới gốc sen, vừa rút nhẹ và vừa bẻ để lấy được hết phần ngon nhất của ngó. Mặt hàng này rất khó bảo quản, chị Huyền chỉ nhập theo số lượng khách đặt. Một tuần sẽ có 2 chuyến, mỗi chuyến khoảng trên dưới 40kg.

Chỉ bán online, chị Phùng Thị Hải ở Hà Đông mỗi ngày tiêu thụ hết khoảng trên dưới 50kg ngó sen.

Theo chị, sen là cây dử dụng được từ lá, hoa, hạt đến mầm non, củ. Do vậy, mùa nào thức ấy chị đều bán những mặt hàng liên quan đến sen. Ví như mùa hè, khi hoa rộ thì bắt đầu có ngó, sau đó là hạt. Đến độ tháng 9 bắt đầu có củ sen to và ngon.

“Thường củ sen và ngó sen có giá tương đương nhau. Tuy nhiên, đầu mùa ngó sen giá có phần đắt đỏ hơn, có thời điểm lên tới 120.000 đồng/kg”, chị nói.

Trên thị trường, ngó sen được rao bán với giá dao động từ 50.000-100.000 đồng/kg tuỳ loại. Theo các chủ hàng, giá ngó sen phụ thuộc vào độ ngon. Loại ngó sen ngon những cọng ngó dài, không bị cắt đôi hay cắt nhỏ, không bị dập nát hay thâm đen. Thân ngó không nhỏ cũng không quá mập. Nên chọn loại có thân căng tròn, mọng nước bên trong, bởi như vậy chứng tỏ ngó còn tươi, mua về đem sơ chế khi ăn sẽ đảm bảo độ giòn ngọt.