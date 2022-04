Đặc sản đất Việt: Trung Quốc, Ấn Độ bao mua, Đài Loan, Malaysia xếp hàng chờ tới lượt

“Ngày trước tôi trồng thạch theo phương thức truyền thống, mua bán tự do với thương lái. Giờ liên kết với doanh nghiệp sản xuất, trồng đúng quy trình họ yêu cầu nên giá bán ra cao, thu nhập cũng ổn định”. Ông Giang nói rồi khoe, trồng một vụ thạch cho thu bằng 3 lần trồng lúa. Thế nên, ông tậu được tivi to, sắm được tủ lạnh, xe máy.

Ông kể, trước đây cuộc sống vốn khó khăn vất vả, người dân trồng lúa trên vùng đồi núi năng suất thấp, thu không đủ ăn. Từ năm 2000, người dân bắt đầu trồng thạch đen, thu nhập tăng hơn so với trồng lúa, nhưng hàng chủ yếu bán cho thương lái xuất khẩu sang Trung Quốc dưới dạng thô nên giá cả bấp bênh. Thời điểm nào thương lái mua nhiều được giá 15.000 đồng/kg (cây thạch phơi khô). Còn khi khó xuất khẩu giá rớt, hàng cũng khó bán.

Ông cho biết, do gia đình ít ruộng, thạch trồng không nhiều. Còn những hộ khác nhiều đất có thể thu được vài trăm triệu đồng một vụ, xây nhà to, sắm sửa đủ thứ. Đời sống người dân nơi đây dần sung túc, ấm no hơn ngày trước rất nhiều.

Ông Hà Việt Quý, chủ một doanh nghiệp sản xuất thạch đen xuất khẩu ở Lạng Sơn, cho biết, ông đang liên kết hớn 500 hộ dân ở Tràng Định để trồng cây thạch đen. Đến ngày thu hoạch, loại cây này sẽ được doanh nghiệp của ông bao tiêu toàn bộ theo giá đã ký thoả thuận trước đó.

Nhờ liên kết sản xuất mà người nông dân ở các huyện miễn núi của tỉnh Lạng Sơn có thu nhập ổn định (ảnh: Đ.Anh)

Hiện ông thu mua cây thạch đen khô của những hộ dân liên kết ở mức giá 40.000-42.000 đồng/kg.

Theo ông Quý, thạch đen là cây bản địa, được người dân nơi đây trồng đã nhiều năm. Loại cây này có tiềm năng phát triển thành mũi nhọn kinh tế của tỉnh Lạng Sơn. Tuy nhiên, từ trước đến nay, cây thạch đen chủ yếu phơi khô và xuất thô sang thị trường Trung Quốc, giá cả không ổn định.

“Tôi đã mất một thời gian khá dài để tìm hiểu về loại cây đặc sản này, thậm chí sang cả Trung Quốc, Đài Loan để học hỏi quy trình chế biến cây thạch theo hướng hiện đại”, ông chia sẻ. Sau đó, ông quyết định chi hơn 30 tỷ đồng để mua công nghệ chế biến của Đài Loan đem về xây dựng nhà máy, liên kết cùng nông dân để phát triển cây thạch đen theo hướng bền vững.

Thay vì làm sản phẩm xuất thô, doanh nghiệp của ông Quý phát triển sản phẩm theo hướng nâng cao giá trị, tiện lợi cho người sử dụng. Các sản phẩm từ cây thạch đen hiện đã đạt OCOP 4 sao cùng các chứng chỉ tiêu chuẩn khác đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm.