Đắc Lắc: Phá đường dây số đề giao dịch tiền tỷ mỗi ngày

Sau khi gom số đề của các con bạc, Huỳnh Xuân Phong (59 tuổi, ngụ TP.Buôn Ma Thuột) sẽ dùng điện thoại chuyển hết phơi đề cho 1 người tên Hiền ở tỉnh Bình Định. Đến cuối ngày, căn cứ vào kết quả xổ số miền Nam và miền Bắc rồi thắng thua với các con bạc.

Ngay sau đó, Công an TP.Buôn Ma Thuột đã cử 1 tổ công tác đi tỉnh Bình Định để xác minh đối tượng tên Hiền. Chỉ sau một thời gian ngắn, cơ quan Công an đã làm rõ đối tượng cầm đầu đường dây ghi số đề này tên đầy đủ là Trần Thị Út Hiền (31 tuổi, ngụ TX.An Nhơn, tỉnh Bình Định). Ngay sau đó, Hiền đã được di lý về Công an TP.Buôn Ma Thuột để phục vụ điều tra.