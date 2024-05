Đặc kín khách dịp lễ 30/4 - 1/5, du lịch miền Trung - Tây Nguyên bội thu

Ngày 1/5, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam cho biết, trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5 (từ 27/4 đến 1/5), tỉnh Quảng Nam ghi nhận tăng về lượt khách quốc tế so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên do thời tiết giai đoạn này nắng nóng gay gắt, có nơi nhiệt độ lên đến 40 độ C, cộng với giá vé máy bay tăng cao nên khách nội địa giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2023.

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, tại Đà Lạt diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, du lịch, giải trí hấp dẫn, góp phần thu hút du khách, cụ thể: Giải marathon Đà Lạt Fresh Night từ ngày 19/4 đến ngày 20/4, các đêm chung kết Dalat Best Dance Crew 2024 (diễn ra tối 29 và 30/4 tại quảng trường Lâm Viên), đại nhạc hội Đà Lạt Music Festival 2024 – Sweet Love,...

Hàng vạn khán giả có mặt tại Quảng trường Lâm Viên – Đà Lạt để theo dõi Dalat Best Dance Crew 2024. (Ảnh: Hiền Mai)

Theo Phòng Văn hóa - Thông tin TP Đà Lạt, khách nội địa ước đạt 162.800 lượt, khách quốc tế ước đạt 7.200 lượt người. Trong số này, có khoảng 115.000 khách lưu trú (tăng 47,4% so với cùng kỳ năm 2023).

Ngày 1/5, ông Lê Anh Kiệt, Trưởng phòng Văn hoá - Thông tin TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 (từ ngày 27/4 đến ngày 1/5), Đà Lạt ước đón khoảng 170.000 lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng (tăng 41,7% so với cùng kỳ năm 2023).

Lượt khách đến Đà Lạt tăng 41% so với năm 2023

Quảng Nam đón 233.000 lượt khách, thu về 600 tỷ đồng. (Ảnh: Thanh Ba)

Theo báo cáo của Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam, tổng lượt khách tham quan và lưu trú du lịch đến Quảng Nam dịp lễ 30/4 và 1/5 ước đạt 233.000 lượt, giảm 5% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 132.000 lượt, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2023, khách nội địa ước đạt 101.000 lượt, giảm 19% so với cùng kỳ năm 2023.

Khách tham quan du lịch ước đạt 152.000 lượt, giảm 13% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó khách quốc tế ước đạt 87.000 lượt, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2023, khách nội địa ước đạt 65.000 lượt, giảm 28% so với cùng kỳ năm 2023.

Khách lưu trú du lịch ước đạt 81.000 lượt, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó khách quốc tế ước đạt 45.000 lượt, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2023, khách nội địa ước đạt 36.000 lượt, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2023.

Công suất sử dụng phòng trên địa bàn tỉnh đạt 75-90%, trong đó nhóm khách sạn từ 3-5 sao đạt từ 80-100%, lượng khách đông nhất từ ngày 28-30/4/2024. Doanh thu từ tham quan, lưu trú du lịch trong 5 ngày lễ từ 27/4 đến 1/5/2024 ước đạt 600 tỷ đồng.

Đà Nẵng đón 620 chuyến bay quốc tế và nội địa

Tại Đà Nẵng, hiện chưa có con số thống kê về số lượng khách đến với thành phố trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay. Tuy nhiên, theo ước tính của cơ quan chức năng, số lượng khách ước đạt khoảng 340.000 lượt, trong đó khách quốc tế tăng, thị trường nội địa giảm so với cùng kỳ năm ngoái (kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5/2023, khách nội địa đạt 286.823 lượt).