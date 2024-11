Đã tìm thấy toàn bộ 5 thi thể học sinh đuối nước ở Phú Thọ

Tính đến sáng 20/11, các lực lượng chức năng đã tìm thấy toàn bộ 5 thi thể học sinh đuối nước trên sông Hồng, bàn giao cho gia đình an táng theo phong tục địa phương. Trao đổi với phóng viên Dân trí, một lãnh đạo UBND huyện Tam Nông (tỉnh Phú Thọ) cho biết trong sáng 20/11 lực lượng cứu nạn cứu hộ 114, cảnh sát đường thủy của Công an tỉnh Phú Thọ và Đội cứu nạn cứu hộ thiện nguyện 116 Thái Bình đã tìm thấy thêm 3 thi thể nạn nhân trong nhóm 5 học sinh đuối nước. "Trong đó, hai thi thể được phát hiện cách hiện trường 5-6km, thi thể còn lại được tìm thấy tại khu vực sông thuộc địa bàn thành phố Việt Trì, cách khu vực bị nạn 35km", vị lãnh đạo thông tin. Như vậy, đến thời điểm này, sau 2 ngày liên tục tìm kiếm, các lực lượng chức năng đã tìm thấy toàn bộ 5 thi thể học sinh đuối nước, gồm 3 nữ và 2 nam. Phạm vi tìm kiếm mở rộng 40km quanh vị trí gặp nạn của nhóm học sinh. Chính quyền địa phương đã bàn giao 5 nạn nhân cho gia đình an táng theo phong tục địa phương. Đội cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Phú Thọ triển khai lực lượng tìm kiếm các nạn nhân, sáng 20/11 (Ảnh: Nguyễn Hải). Trước đó, chiều 18/11, 10 học sinh Trường THCS Hiền Quan rủ nhau ra bãi sông Hồng thuộc khu 1, xã Hiền Quan chơi. Trong khi vui chơi, 5 em bị đuối nước và mất tích trên, một em được cứu vớt, hiện sức khỏe ổn định. Ông Nguyễn Thanh Hải, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Thọ, yêu cầu bố trí nhân lực, phương tiện, khoanh vùng tìm kiếm, không bỏ sót các vị trí nghi có nạn nhân mất tích. Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ cũng chỉ đạo huyện Tam Nông tổ chức động viên, thăm hỏi gia đình các học sinh mất tích, kịp thời có hỗ trợ cần thiết giúp các gia đình vượt qua đau thương, ổn định cuộc sống.