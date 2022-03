Đã tìm ra 5 nghệ sĩ gửi đơn kiện bà Nguyễn Phương Hằng, thái độ sau khi bà chủ Đại Nam bị bắt gây chú ý

Tối 24/3, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, ngụ quận 3, là Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam) về hành vi Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331, Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Hình ảnh bà Nguyễn Phương Hằng tại cơ quan điều tra vào tối qua

Trước đó, trong một cuộc hợp báo Công an tỉnh Bình Dương xác nhận đang thụ lý xác minh điều tra đơn của 6 cá nhân đã tố giác, tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng đưa tin sai sự thật, vu khống, làm nhục người khác, lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân… Trong số đó có 5 người là nghệ sĩ đang hoạt động trong làng giải trí Việt là: NS Hoài Linh, ca sĩ Vy Oanh, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Thuỷ Tiên - cầu thủ Công Vinh, NS Trịnh Kim Chi.

Ca sĩ Vy Oanh

Người đầu tiên nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng cho cơ quan chức năng là ca sĩ Vy Oanh. Vào tháng 6/2021, Vy Oanh nộp đơn đến Phòng cảnh sát hình sự CA TP.HCM và Cơ quan CSĐT của Bộ Công An. Theo đó, Vy Oanh tố cáo bà Phương Hằng có hành vi sử dụng mạng xã hội đăng tải thông tin sai sự thật để xuyên tạc, vu khống, xúc phạm đến danh dự của nhiều cá nhân, ca sĩ, nghệ sĩ trong nước. Vy Oanh vô cùng bức xúc vì bị bà Phương Hằng tung tin là "gái bao, giật chồng, làm vợ bé, đẻ thuê cho đại gia"... bằng những từ ngữ kém văn hoá, thô tục.