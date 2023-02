Đã tìm được hành khách cầm nhầm vali ở sân bay Phú Quốc

Theo lời a H., buổi làm việc có lãnh đạo Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc, cán bộ an ninh sân bay và công an xã Dương Tơ. Bên cầm nhầm vali có 2 người mang vali đến.

Theo trình bày của hành khách "cầm nhầm" vali, đoàn có 10 người mang theo 10 vali đi cùng chuyến bay với vợ chồng anh H., từ Hà Nội đến Phú Quốc, hôm 30/1.

Vị hành khách cầm nhầm vali giải thích, khi đến băng chuyền nhận hành lý, do bản thân đeo một balo nên cầm thêm một vali, vì nghĩ là vali của những người trong đoàn.

Một cán bộ an ninh sân bay Phú Quốc cho rằng, để tìm ra người cầm nhầm, nhân viên an ninh sân bay mở lại từng camera an ninh, tìm kiếm từng người một. Do đó, hành khách cầm nhầm vali của ông H. cần nhìn nhận lại vấn đề, vì một vali lớn, cầm đi qua mấy vòng mới về đến khách sạn, sau đó để qua 24h mà không có chủ động liên hệ nhân viên sân bay để trả lại vali là điều làm dư luận không hài lòng.