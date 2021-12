Đã tiêm 6,4 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ em

Your browser does not support the audio element.

Sáng 10/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 chủ trì cuộc họp trực tuyến toàn quốc với 63 tỉnh, thành phố về công tác phòng, chống thời gian qua và phương hướng thời gian tới.

Những ngày gần đây, tình hình dịch bệnh có những diễn biến phức tạp, Ban Chỉ đạo quốc gia triệu tập cuộc họp trực tuyến toàn quốc để đánh giá tình hình, phân tích các nguyên nhân, xác định nhiệm vụ, giải pháp mục tiêu cho thời gian tới.

Phát biểu khai mạc cuộc họp, Thủ tướng đề nghị các đại biểu thảo luận tập trung vào một số vấn đề như tình hình dịch bệnh; kinh nghiệm, bài học trong thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh; việc thực hiện chiến lược vaccine, tiêm vaccine; việc chuẩn bị và cung ứng thuốc điều trị; bảo đảm an sinh xã hội; việc khôi phục sản xuất kinh doanh, phục hồi và phát triển kinh tế; vấn đề mở cửa lại trường học…