Đã thu hồi 1.600 tỷ đồng sai phạm trong vụ Việt Á

"Hiện nay, công an các địa phương đang làm", Trung tướng Tô Ân Xô cho hay.

Theo ông Xô, đến nay, cơ quan điều tra Bộ Công an đã tiến hành ủy thác cho 62/63 cơ quan điều tra tỉnh thành tiến hành thu thập các tài liệu có liên quan đến công ty Việt Á bán kit xét nghiệm trực tiếp, gián tiếp cho các tổ chức, cá nhân, pháp nhân tại các địa phương để tập hợp, củng cố, xác minh làm rõ đầy đủ các hành vi của các đối tượng trong vụ án.

Về thu hồi tài sản các bị can và đối tượng liên quan, đại diện Bộ Công an cho biết, hiện cơ quan điều tra đã tiến hành phong tỏa, kê biên, thu hồi tài sản bị can, đối tượng có liên quan được hơn 1.600 tỷ đồng.

"Thực hiện yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, cơ quan điều tra đang tích cực điều tra, xác minh tại các bộ, ngành có liên quan để làm rõ hành vi sai phạm trong việc giao nhiệm vụ nghiên cứu, nghiệm thu, chuyển giao, cấp phép lưu hành sản xuất, đánh giá chất lượng sản phẩm và việc mua bán sản phẩm", Trung tướng Tô Ân Xô nói thêm.