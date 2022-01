Đa số người dân Việt muốn có lệnh cấm buôn bán thịt chó, mèo

Tuy nhiên, tất cả sự tàn nhẫn và những hiểm họa trên chỉ phục vụ cho lợi ích của một số ít cá nhân. Mặc dù việc buôn bán thịt chó, mèo vẫn đang diễn ra tràn lan ở Việt Nam, các cuộc điều tra do FOUR PAWS thực hiện đã chỉ ra rằng chỉ có 6,3% người Việt Nam tiêu thụ thịt chó hoặc mèo nhưng có đến 88% công chúng ủng hộ chính phủ ban hành lệnh cấm buôn bán thịt chó, mèo.

Như vậy cùng với kết quả của cuộc khảo sát mới nhất năm 2021 của Four Paws, chúng ta thấy rằng đa phần người Việt Nam không ăn thịt chó mèo và muốn chính phủ hành động ngay để chống lại nạn buôn bán và ăn thịt chó mèo tàn nhẫn và dã man. Gần đây nhất, đầu tháng 12/2021, Hội An đã trở thành thành phố đầu tiên của Việt Nam nói không với tiêu thụ thịt chó, mèo, hướng tới thành phố du lịch thân thiện.

Trong một thoả thuận mang tính lịch sử giữa UBND Thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam và tổ chức Four Paws, Hội An đã cam kết loại bỏ thịt chó, mèo ra khỏi thành phố. Trong suốt năm 2021, UBND thành phố Hội An đã làm việc cùng với Four Paws để xây dựng thỏa thuận này và trở thành thành phố đầu tiên có hành động triệt để nhằm chấm dứt nạn buôn bán thịt chó, mèo.