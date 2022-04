Đã ngoại tình còn khoe Facebook, tiểu tam bị đánh còn đúng 'cái nịt'

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại vụ đánh ghen xảy ra ở Hưng Yên khiến dư luận xôn xao.

Theo clip đăng tải, anh chồng ở nhà một mình rồi đưa bồ nhí về. Chị vợ phát hiện liền gọi họ hàng đến bắt ghen tại trận.

Clip: 'Tiểu tam' bị người vợ cắt tóc lẫn váy áo khi cặp kè với đàn ông có gia đình

Bị "úp sọt" tiểu tam mặc váy trắng chỉ biết cúi đầu xin lỗi. "Mày là ai, ở đâu, chồng tao ở nhà một mình, mày đến đây rồi chúng mày chốt cửa trong nhà làm gì?", người vợ truy hỏi.