Đà Nẵng truy tìm người phụ nữ bỏ trốn khỏi khu cách ly

Trước đó, 15h40 chiều 11/12, Trường Quân sự Quân khu 5 (đóng tại phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) tiếp nhận 51 công dân từ Saudi Arabia nhập cảnh Đà Nẵng, trên chuyến bay VN5088.

Đến 16h10 cùng ngày, lợi dụng lúc đi vệ sinh, bà Chamaléa Thị Thập (SN 1983, quê xã Phước Chính, huyện Bắc Ái, tỉnh Ninh Thuận) đã trốn khỏi nơi cách ly.



Nhận được yêu cầu của Bộ Chủ huy Quân sự Đà Nẵng về việc "Hỗ trợ truy bắt đối tượng trốn cách ly y tế tập trung", Công an thành phố đã yêu cầu công an các đơn vị, địa phương chỉ đạo lực lượng tuần tra kiểm soát, tổ chức truy tìm trường hợp trốn cách ly này để bàn giao cho Công an quận Cẩm Lệ xử lý nghiêm theo quy định.