Đà Nẵng truy tìm công dân về từ Ả-Rập-Xê-Út bỏ trốn khỏi khu cách ly

Ngay sau khi phát hiện sự việc, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng đã có công văn gửi Công an thành phố hỗ trợ truy tìm nữ công dân trên.

Công an TP Đà Nẵng yêu cầu công an các đơn vị, địa phương tổ chức lực lượng tuần tra, truy tìm bà Chamaléa Thị Thập để bàn giao cho Công an quận Cẩm Lệ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

XUÂN TIẾN