Đà Nẵng thừa nhận khó trong kiểm soát an toàn thực phẩm hàng rong, vỉa hè

Nguy cơ cao xảy ra ngộ độc thực phẩm thường vào mùa du lịch, lễ hội, đối với TP Đà Nẵng mùa cao điểm du lịch vào mùa hè, nắng nóng, độ ẩm cao khiến thực phẩm nhanh hư hỏng dẫn đến nguy cơ cao hơn về sự cố an toàn thực phẩm. Trong khi, Đà Nẵng cũng chưa có trung tâm Kiểm nghiệm thực phẩm chuyên sâu vẫn chưa được hình thành do chưa có cơ sở hạ tầng được công nhận phù hợp ISO 17025.

Có hộ bán hàng ăn 3 năm không bị kiểm tra

Một khó khăn khác của ngành an toàn thực phẩm Đà Nẵng là thiếu nhân lực. Báo cáo 9 tháng đầu năm 2023 của Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP Đà Nẵng nêu rõ, việc thực hiện quản lý an toàn thực phẩm ở cấp quận huyện và xã phường còn khó khăn, hạn chế do phần lớn công chức chuyên trách là kiêm nhiệm, đồng thời số lượng cơ sở phân cấp quản lý nhiều.

Bằng chứng là nhiều hộ kinh doanh nhỏ lẻ, bán hàng rong, vỉa hè do địa phương quản lý nhưng có nơi chưa bao giờ bị kiểm tra về an toàn thực phẩm.