Đà Nẵng thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế, kit xét nghiệm

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh đã quyết định phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2022.

Theo đó, Thanh tra TP Đà Nẵng được giao nhiệm vụ thanh tra các đơn vị gồm: Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TP Đà Nẵng, Ban Quản lý quỹ phòng, chống thiên tai TP Đà Nẵng, UBND quận Hải Châu, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng, Ban quản lý khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, Công ty Phát triển và Khai thác hạ tầng Khu công nghiệp Đà Nẵng cùng các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan.