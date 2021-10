Nhiều khu vực trên địa bàn xã bị chia cắt do mưa lớn kéo dài Đường liên xã dẫn vào xã Hòa Bắccũng bị ngập sâu, các phương tiện không thể di chuyển Một vài tuyến đường ven sông Túy Loan thuộc địa phận xã Hòa Nhơn; thôn Trung Sơn (xã Hòa Liên) bị ngập cục bộ ở một số nơi do ảnh hưởng của các dự án xây dựng Mưa lớn đã khiến nước ở thượng nguồn sông Cu Đê (thuộc địa phận xã Hòa Bắc) dâng cao gây chia cắt, cô lập nhiều khu vực Hiện chính quyền địa phương vẫn đang triển khai các phương án sơ tán người dân đến nơi an toàn, đề phòng rủi ro do mưa lũ gây ra Được biết, các hồ thủy điện trên thượng nguồn sông Vu Gia đang vận hành điều tiết lũ về hạ du với tổng lưu lượng hơn 5.000 m3/s Nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất ở các sườn dốc, ven sông, suối và ngập lụt khu vực ven sông, các vùng trũng thấp Nguyên nhân là do mưa to làm nước sông Cu Đê dâng cao, gây ngập đường giao thông ở thôn Nam Yên và cô lập thôn Lộc Mỹ (xã Hòa Bắc) Theo thông tin từ UBND huyện Hòa Vang, đến nay đã có 3 xã thuộc huyện Hòa Vang là Hòa Nhơn, Hòa Bắc, Hòa Liên bị ngập lụt Nhiều vùng bị cô lập do nước sông Cu Đê vẫn đang dâng cao